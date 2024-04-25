NATO'dan bir ilk: Fiilen Rusya'ya karşı yapıyoruz
Bu yıl Soğuk Savaş döneminden bu yana Avrupa'daki en büyük tatbikatları düzenleyen NATO, askerlerin manevralar sırasında Rusya'ya karşı talimler yapacağını ilk kez resmen açıkladı.
NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Darryl Williams, İttifak'a üye ülkelerin ilkbaharda Avrupa'da başladığı tatbikatların fiilen Rusya'ya karşı olduğunu ilk kez resmi olarak kamuoyuyla paylaştı.
New York Times (NYT) gazetesine demeç veren Williams, tatbikatların Soğuk Savaş'tan sonraki en geniş katılımlı tatbikatlar olduğunun altını çizerek, geçmişte bu tür manevralarda 'düşmanın adının' açıklanmadığını, ancak bu kez bunu ilan ettiklerini belirtti.
Sputnik'in aktardığına göre, Williams, "Bu yıl tatbikatları fiilen Rusya'ya karşı yapıyoruz. Potansiyel düşmanımızla mücadele ediyoruz" dedi.
NYT, bu ilkbaharda gerçekleştirilen NATO askeri tatbikatlarının amacının 'büyük güçlerin modern çatışmasındaki ilk anların' nasıl görünebileceğini göstermek olduğunu yazdı. Gazeteye göre ulusal güvenlik yetkilileri, ABD ve NATO'nun çıkarlarının kamu altyapısına yönelik olası bir siber saldırıda nasıl korunacağı da dahil siber savaş planları da yapıyor.
NYT, "Rusya ve NATO arasında savaş çıksaydı, ABD ve müttefiklerin orduları Rus birliklerin bölgeye girmesini önlemek için öncelikle NATO'nun doğu kanadını oluşturan Baltık ülkelerine girerdi" ifadelerine de yer verdi.
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