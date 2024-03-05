İki Rus komutana yakalama kararı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:47

Güncelleme: 05.03.2024 - 17:47

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) 10 Ekim 2022 ile 9 Mart 2023 arasında Ukrayna'da işlendiği iddia edilen suçlarla bağlantılı olarak Rus komutanlar Sergei Ivanovich Kobylash ve Viktor Kinolayevich Sokolov hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

UCM'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, davaya konu olan süre içinde Sergei Ivanovich Kobylash'ın Rusya'nın Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nde Uzun Menzilli Havacılık Komutanı olduğu, Viktor Kinolayevich Sokolov'un ise aynı dönemde Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun komutanı olduğu ifade edildi.

UCM, iki askerin "saldırıları doğrudan sivil nesnelere yönlendirerek ve siviller ile sivil nesnelerde aşırı hasara sebebiyet vererek savaş suçlarından sorumlu olduğunun" iddia edildiğini bildirdi. İki şüphelinin ayrıca Roma Statüsü uyarınca insanlığa karşı suç ile suçlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, iki komutanın "söz konusu suçlarda bireysel cezai sorumluluğunun olduğuna inanmak için makul gerekçeler bulunduğu" belirtildi.

"BİREYSEL CEZAİ SORUMLULUKLARI OLDUĞUNA İNANMAK İÇİN GEREKÇE VAR"

Uluslararası Ceza Mahkemesi, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu suçların "başkalarıyla ya da onların aracılığıyla işlenmesi, suçların işlenmesi için emir verilmesi ve/veya komutaları altındaki güçler üzerinde düzgün kontrol sağlama konusunda başarısız olunması" gerekçeleriyle iki komutanın bireysel cezai sorumluluğu olduğuna inanmak için makul gerekçe bulunduğuna işaret etti. Açıklamaya göre, iki yakalama kararı, komutanların emri altındaki güçlerin en az 10 Ekim 2022'den en az 9 Mart 2023'e kadar Ukrayna'nın elektrik altyapısına yönelik füze saldırıları ile bağlantılı olarak verildi.

Bu süre zarfında, iddiaya göre, Rusya güçleri Ukrayna'daki pek çok elektrik santraline ve trafo merkezlerine bir dizi saldırıda bulunmuştu. "ilgili yapılar bu dönemde askeri hedef niteliği taşıyor olabilse de beklenen sivil zarar ve hasar açık bir şekilde beklenen askeri avantaja göre aşırıydı" ifadesinde bulunan UCM'nin 2 Numaralı Ön Yargılama Dairesi, bu saldırıların sivil nesneleri hedef aldığına inanmak için makul gerekçeler olduğu sonucuna vardı.

Açıklamada, yakalama kararlarının görgü tanıklarını ve soruşturmaları korumak ve güvenceye almak için "gizli" olarak yayınlandığı, öte yandan kamuoyunun yakalama kararlarını bilmesinin daha fazla suç işlenmesini engelleyebileceği belirtildi.