İki ülke arasında 'yazar' krizi: İdam cezası verildi

Çin'de casusluk suçlamasıyla yargılanan yazar Yang Hengjun idam cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:21
İki ülke arasında 'yazar' krizi: İdam cezası verildi
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Çin'de mahkeme, 2019'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan yazar Yang'ın davasını karara bağladı.

Avustralya hükümetinin, Çin doğumlu Avustralya vatandaşı yazarın serbest bırakılması için dilekçe vermesine karşın mahkeme, Yang'a idam cezası verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, mahkeme kararını "üzücü" ve "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Hükümetin, karara sert bir cevap vereceğini aktaran Wong, "Avustralyalılar Yang'ın ailesiyle yeniden bir araya gelmesini istiyor" ifadesini kullandı.

Yang'a verilen idam cezasının, iyi halden ömür boyu hapse çevrilme ihtimali bulunuyor.


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