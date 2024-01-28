Son Dakika: Avustralya Açık'ta zafer Jannik Sinner'in oldu!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 28.01.2024 - 15:49

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner karşılaştı. Sinner, 3-2'lik setlerle mücadeleden galip ayrıldı.

Melbourne kentindeki Rod Laver Arena'da oynanan mücadelede Rus raket 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 öne geçti. Üçüncü ve dördüncü seti 6-4'le alan Sinner durumu 2-2 yaptı ve mücadele final setine taşındı.

Karar setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran 22 yaşındaki Sinner, kupanın sahibi oldu.

KARİYERİNİN İLK GRAND SLAM'İ

Jannik Sinner, bu zaferle kariyerinin ilk grand slam'ini kazandı. Avustralya Açık yarı finalinde turnuvanın en büyük favorisi Novak Djokovic'i servis kırma puanı göstermeden yenen Sinner ayrıca Flavia Pennetta'nın 2015 ABD Açık zaferinden sonra grand slam kazanan ilk İtalyan oldu.

Sinner'in bu turnuvaya kadar en büyük başarısı 2023 Wimbledon yarı finaliydi.