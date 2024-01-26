Avustralya Açık tek erkekler finalinin adı belli oldu!
3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finalde Jannik Sinner'in rakibi oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 2-0 geriye düştüğü maçta 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında, 2021 ABD Açık şampiyonu Rus Medvedev ile ilk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Alman Zverev karşılaştı.
Medvedev, 4 saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek Avustralya Açık'ta 3, toplamda 6. kez grand slam finaline kaldı ve 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.
Sinner ile Medvedev arasındaki final maçı, 28 Ocak Pazar günü yapılacak.
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