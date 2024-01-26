Avustralya Açık tek erkekler finalinin adı belli oldu!

3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finalde Jannik Sinner'in rakibi oldu.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:22
Avustralya Açık tek erkekler finalinin adı belli oldu!
Abone Ol google-news

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 2-0 geriye düştüğü maçta 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında, 2021 ABD Açık şampiyonu Rus Medvedev ile ilk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Alman Zverev karşılaştı.

Medvedev, 4 saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek Avustralya Açık'ta 3, toplamda 6. kez grand slam finaline kaldı ve 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.

Sinner ile Medvedev arasındaki final maçı, 28 Ocak Pazar günü yapılacak.


daniil medvedev haberleri Alexander Zverev haberleri Avustralya Açık haberleri

İlgili Haberler

Avustralya Açık tek erkeklerde ilk finalist Jannik Sinner!

Avustralya Açık tek erkeklerde ilk finalist Jannik Sinner!
Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu! Kariyerinde bir ilk...

Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu! Kariyerinde bir ilk...
Avustralya Açık'ın ilk finalisti Aryna Sabalenka oldu!

Avustralya Açık'ın ilk finalisti Aryna Sabalenka oldu!

En Çok Okunan Haberler