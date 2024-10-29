İki ülke arasında yeni dönem: Arjantin'e büyükelçi atadı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:53

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:53

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin bugün yaptığı haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında, Joaquin Maria de Aristegui Laborde'nin Buenos Aires Büyükelçisi olarak atandığı açıklandı.

Hükümetin Buenos Aires'e yeni büyükelçi atama kararının ardından İspanya ve Arjantin hükümetlerinden yapılan ortak açıklamada, "İspanya ve Arjantin'in derin insani ve sosyal bağlarla birleşmiş kardeş halklar" olduğu vurgulanarak "güçlü bağları olan bu iki halkın hak ettiği şekilde iki ülkenin siyasi ve kurumsal anlamda karşılıklı saygıyla ilişkilerini güçlendirmek ve en yüksek düzeye ulaştırmak için hükümetlerin kararlı oldukları" ifade edildi.

İspanya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, Başbakan Pedro Sanchez'i hedef alan sözlerinin ardından mayıs ayında o dönem Buenos Aires Büyükelçisi olan Maria Jesus Alonso Jimenez'i merkeze çağırmıştı.

İspanya ile Arjantin arasındaki diplomatik kriz mayıs ayı başına dayanıyor.

Kriz, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Milei için "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki 'Hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız' dedim ama oldu" sözleriyle başlamıştı.

Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçlamıştı. Açıklamada, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğu" iddia edilerek, "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz" denilmişti.

Taraflar bu krizi kapatmaya yönelik tutum sergilese de Milei'nin İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşma krizi daha da körükledi. Sosyalizm için "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadelerini kullanan Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini" ifade etmişti.

Bu sözlerin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurmuştu.

Ancak Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu" savunarak Sanchez'den "her ne olursa olsun özür dilemeyeceğini" söylemişti.

Bu arada İspanyol basını, "Arjantin Devlet Başkanı Milei'in özür dilememesine rağmen yeni büyükelçi atanmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrardan normalleşme sürecine girdiğini" belirtti.