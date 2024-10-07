İki ülke, ilişkilerini 'stratejik ortaklığa' yükseltti

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:57

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:57

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Filipinler ziyareti sırasında mekvidaşı Ferdinand Marcos Jr ile başkent Manila bir araya geldi.

İki lider görüşmede, savunma sanayi, nükleer enerji, kritik minerallerin tedariki alanlarını geliştirme ve Kuzey Kore'ye karşı güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasında "stratejik ortaklık" kurulması konusunda da anlaşıldığını belirten Yoon ve Marcos Jr, bu ortaklığın Filipinler ve Güney Kore ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Filipinler ve Güney Kore ayrıca, ülkedeki altyapı projelerini desteklemek amacıyla Filipinler'e yaklaşık 2 milyar dolar yardım sağlanmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı.