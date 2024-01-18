İki ülke sınırında operasyon: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Peru'nun Brezilya sınırındaki Santa Rosa kentinde düzenlenen operasyonda, iki tondan fazla uyuşturucuya el konulduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:27
İki ülke sınırında operasyon: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
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W Radio'da çıkan habere göre, operasyon Peru, Brezilya ve Kolombiya ordusunun ortak çabasıyla sınırda gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si Kolombiyalı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya'nın Amazonas yönetim bölgesine bağlı Leticia'da da yapılan operasyonda 250 kiloluk patlayıcı maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, operasyona katılan ülkelerin güvenlik güçlerini tebrik etti.

Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.


Peru Brezilya

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