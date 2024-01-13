Perulu porno yıldızı evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:59

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:59

24 yaşındaki Fields, Peru'nun en tanınan yetişkin filmi yıldızlarından biriydi. Peru polisi Fields'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Fields'ın en yakın arkadaşlarından biri olan film yapımcısı Alejandra Sweet, Perulu yıldızın ölümünü doğrularken, "Daha fazla detay veremeyeceğim çünkü çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Fields'ın çalıştığı yapım şirketlerinden biri olan Milky Peru da 24 yaşındaki yıldızın ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.

Fields'ın ölümü, porno sektöründe "çok güçlü" cinsel saldırılara maruz kaldığını açıklamasından aylar sonra geldi.

Perulu yıldız 8 ay önce yaptığı açıklamada, "Yetişkinler için içerik üretmeye başladıktan sonra cinsel saldırı ve istismarla karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadıklarının detaylarına ilişkin konuşan Fields şunları söylemişti:

"Beni işe alan birçok kişi, benimle ne isterse yapabileceğini düşündü. Ama birçok kez eve gelip duş aldıktan sonra ağladım. Toplum gerçek anlamda bok içindeyken, kadın olmak ve yetişkinler için içerik üretmek çok zor."

Kasımda Britanyalı porno yıldızı Sophie Anderson da benzer şekilde evinde ölü bulunmuştu.

Daha önce cinsel saldırıya uğradığını açıklayan isimlerden biri olan 36 yaşındaki Anderson, eski futbolcu olan sevgilisi Oliver Spedding'in ölümünden birkaç hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Britanya polisi çiftin ölüm nedenlerine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.