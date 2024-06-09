İkinci Dünya Savaşı gazisi, 96 yaşındaki kadınla evlendi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:22

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:22

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fransa'da süpriz bir evlilik gerçekleşti.

100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Harold Terens ve 96 yaşındaki sevgilisi Jeanne Swerlin, Normandiya'nın iç kesimlerinde nikah kıydı.

Terens, bunu “hayatımın en güzel günü” olarak nitelendirerek, "Herkesin sağlığına. Ve dünyada barışa ve tüm dünyada demokrasinin korunmasına ve Ukrayna ve Gazze'deki savaşın sona ermesine" diyerek kutladı.

Jeanne ise, "Aşk sadece gençler için değil, biliyor musunuz? Kelebekler uçuşuyor. Ve biraz da aksiyon yaşıyoruz" dedi.

Nikah töreni, 6 Haziran 1944'teki Müttefik çıkarmasının ardından şiddetli çatışmalara sahne olan, D-Day'in (Normandiya Çıkarması) ilk hedeflerinden biri olan bir belediye binasında yapıldı.

Çift, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte devlet yemeğine davet edildiler.

ABD'li çiftin nikahının sembolik olduğu, kanunen bağlayıcılığı olmadığı bildirildi. Belediye Başkanı Jean-Pierre L'Honneur, Carentan'da ikamet etmeyen yabancıları evlendirme yetkisine sahip olmadığını ve her ikisi de Amerikalı olan çiftin yasal olarak bağlayıcı yeminler talep etmediğini söyledi.

Ancak L'Honneur, isterlerse bu formaliteleri Florida'da da tamamlayabileceklerini söyledi.

TERENS'İN ASKERLİK HAYATI

Terens'in, Fransa'yı ilk kez D-Day'den kısa bir süre sonra 20 yaşında bir ABD ordusu hava kuvvetleri onbaşısı olarak ziyaret ettiği belirtildi.

1942'de orduya katılan Terens, İngiltere'ye gönderildikten sonra dört pilotlu bir P-47 Thunderbolt avcı birliğine radyo onarım teknisyeni olarak atandı.

D-Day'de Terens, Fransa'dan dönen uçakların savaşa yeniden katılabilmeleri için onarılmalarına yardımcı oldu. Bölükteki pilotların yarısının o gün öldüğünü söyledi. Terens, 12 gün sonra Fransa'ya giderek Alman savaş esirlerinin ve eski Amerikan savaş esirlerinin İngiltere'ye taşınmasına yardım etti. Mayıs 1945'te Nazilerin teslim olmasının ardından Terens, bir ay sonra ABD'ye geri gönderilmeden önce serbest bırakılan Müttefik esirlerin İngiltere'ye taşınmasına tekrar yardım etti.