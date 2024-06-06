Normandiya Çıkarması'nın 80. yılında 'birlik' mesajı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 16:46

Güncelleme: 06.06.2024 - 16:47

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümünde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'li gazilerle birlikte Normandiya Amerikan Mezarlığı'nda düzenlenen törende özgürlük ve demokrasi savunusunun önemine vurgu yaptı.

Biden, Batılı güçlere ve NATO müttefiklerine Ukrayna ile birlikte hareket etmeleri ve Rusya'nın zorbalığına boyun eğmemeleri gerektiğini belirtti: "80 yıl önce izolasyonizm çözüm değildi, bugün de değil."

ÖZGÜRLÜK VURGUSU

6 Haziran 1944'te, 150.000'den fazla Müttefik askeri, deniz ve hava yoluyla Fransa'ya saldırarak Nazi Almanyası'nın kuvvetlerini püskürttü.

Gazilerin sayısının hızla azalmasıyla, bu tören muhtemelen Normandiya'da onların huzurunda düzenlenen son büyük tören olacak. Biden, topluluğa dönerek, "Tanrı sizi korusun" diyerek toplanan ABD'li gazileri selamlamanın en büyük onur olduğunu söyledi: "Burada savaşan adamlar kahraman oldular."

Perşembe günü Ver-sur-Mer'de düzenlenen bir İngiliz töreninde konuşan Britanya Kralı Charles, tam askeri üniforma içinde, barış için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. "Özgür ulusların zorbalığa karşı birlikte durması gerektiğini tekrar tekrar hatırlıyoruz" diyen Charles, hem Fransızca hem de İngilizce konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve birçok diğer lider de bu anma törenlerine katılacak.

RUSYA DAVET EDİLMEDİ

Rusya, 2022'de başlayan Ukrayna savaşı dolayısıyla törene davet edilmedi.

Liderler, demokrasinin Avrupa'da yeniden tehdit altında olduğunu belirten ve özgürlüğü ve demokrasiyi savunma sözü veren bir bildiri yayınlamayı planlıyorlar. Bu yılki anma törenleri, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Kasım ayında ABD'de yapılacak seçimler gibi birçok önemli olayın gölgesinde gerçekleşiyor.

Amerikalı ve İngiliz gazilerden oluşan yaklaşık 200 kişi, D-Day’in yaşandığı ve hala savaşın izlerini taşıyan rüzgarlı plajlarda düzenlenen törenlere katılıyor.

Colleville-sur-Mer'deki ABD töreninde, Macron, ABD'li gazilere Legion d'Honneur madalyası takdim etti. Omaha Plajı'nda, günün ilerleyen saatlerinde 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı uluslararası bir törene katılacak. "Bugün burada evinizdeyiz" diyen Macron, Fransa'nın fedakarlıklarını unutmayacağını belirtti.