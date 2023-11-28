İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın tarama cihazı bulundu

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:45

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:45

Sahil Güvenlik yetkilileri 25 Kasım’da Lowestoft kentinin plajında bulunan ve ilk başta bomba olduğu düşünülen denizaltı mayın tarama işaretçisini kontrollü bir şekilde patlattı.

2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma cihazın aşırı yüksek gelgit dalgaları nedeniyle sahile vurduğunu belirten sahil güvenlik, “Neyse ki, EOD nesnenin eski bir mayın tarama işareti olduğunu tespit edince cihazın güvenli olduğu anlaşıldı. Güvenlik amacıyla kontrollü patlama gerçekleştirildi” açıklamasını yaptı.

Lowestoft Sahil Güvenliği Kurtarma Ekibi’nden Matt Knight tarafından çekilen fotoğraflarda su altında deniz mayını bulmak ve işaretlemek için kullanılan cihazın bir bombaya benzediği kaydedildi.