İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü
İklim aktivistleri, İtalya'nın Milano kentinde ünlü sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir araca 8 kilo un döktü.
İklim aktivistleri, İtalya'nın Milano kentinde bulunan ABD'li sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir arabanın üzerine un attı.
'Last Generation' grubundan 4 aktivist, Warhol'un retrospektifine ev sahipliği yapan Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracının üzerine 8 kilo un döktü. Gruptaki diğer 2 kişinin ise ellerini yere yapıştırmasının ardından güvenlik görevlileri tarafından sürüklendiği görüldü.
Grup tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı. Doğanın eserlerinin, ekosistemlerin ve kendi yaşamımızın gerçekten yıkıma uğramasına kayıtsız kalırken, sanat eserlerinin hasar alıyormuş gibi görünmesine mi öfkeleniyoruz cidden?" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hanımefendi' geziyor
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'
- 107 kişi hastaneye kaldırıldı!
- İstiklal'i kana bulayan saldırıda yeni ayrıntılar