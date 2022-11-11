Norveç'te iklim aktivistleri ünlü 'Çığlık' tablosuna kendilerini yapıştırdı
Norveç'te iklim aktivistleri, ünlü 'Çığlık' tablosuna kendilerini yapıştırdı.
Ülke basınındaki haberlere göre, iki aktivist ressam Edvard Much'ın 1893 tarihli 'Çığlık' adlı tablosuna kendilerini yapıştırdı. Tabloda herhangi bir zarar oluşmadı.
Norveç polisi, müzenin çağrısı üzerine 3 kişiyi gözaltına aldı. Üçüncü kişinin, tabloya kendilerini yapıştıranları kameraya aldığı belirtildi.
Müze yetkilileri, cam korumayla kaplı tablonun bulunduğu salonu boşalttıklarını ve halka kapattıklarını, salonun en yakın zamanda açılacağını bildirdi.
İngiltere’de 14 Ekim'de benzer bir olay yaşanmış, "Just Stop Oil " (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.
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