İklim aktivistleri, bu kez Warhol'un ünlü eserini hedef aldı
İklim aktivistlerinin bu seferki hedefi, Andy Warhol’un Avusturalya’daki tablosu oldu.
Daha önce Van Gogh ve Goya gibi sanatçıların eserlerini hedef alan iklim aktivistlerinin bu seferki hedefi, Amerikalı sanatçı Andy Warhol’un Avusturalya’daki tablosu oldu.
Çevre ve iklim aktivistleri Avusturalya’nın başkenti Canberra’daki Ulusal Galeri’de bulunan Andy Warhol tablosuna saldırdı.
İklim konusundaki taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam eden “Stop Fossil Fuel Subsidies (Fosil Yakıt Sübvansiyonlarını Durdurun)” adlı çevreci grup, sanatçının “Campbell’s Soup Cans” adlı eserini mavi kalemle karaladı.
Pop art akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Amerikalı ressamın piyasaya sürülen çorba konserveleri çeşitlerini resmettiği tuvaller cam ile korunduğu için zarar görmedi.
Ayrıca protestocuların ellerini tabloya yapıştırmak istediği de biliniyor.
İklim aktivistleri, Avustralya hükûmetinin petrol, gaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği kesmesi için talepte bulundu.
Aktivist Bonnie Cassen, Warhol'un sanat eserinin “çılgına dönen tüketim kültürünü” yansıttığını belirtti.
Cassen, “Şimdi kapitalizm çıldırmış durumda. Aileler çocukları için ilaç ve yiyecek arasında seçim yapmak zorunda kalırken, fosil yakıt şirketleri rekor karlar elde ediyor. Yine de hükûmetimiz fosil yakıt endüstrisine dakikada 22 bin dolar sübvansiyon veriyor” ifadelerini kullandı.
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