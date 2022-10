İklim aktivistleri 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldırdı

Hollanda’nın Lahey kentindeki Mauritshuis Müzesi'nde, iklim aktivistleri, Van Gogh ve Monet'den sonra Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biri olan "İnci Küpeli Kız" tablosunu hedef aldı.

Bir "Just Stop Oil" aktivisti, dünyaca ünlü "İnci Küpeli Kız" tablosuna kendi kafasını yapıştırdı. İkinci bir aktivist ise, kafasını tabloya yapıştıran arkadaşının üzerine domates bazlı bir madde döktü.

Eylem, müzedeki ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

NOW - Attack on Johannes Vermeer's famed "Girl with a Pearl Earring" painting at a museum in The Hague.pic.twitter.com/N9OgTEnYvb