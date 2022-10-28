İklim aktivistleri 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldırdı

28 Ekim 2022 Cuma, 11:17

Hollanda’nın Lahey kentindeki Mauritshuis Müzesi'nde, iklim aktivistleri, Van Gogh ve Monet'den sonra Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biri olan "İnci Küpeli Kız" tablosunu hedef aldı.

Bir "Just Stop Oil" aktivisti, dünyaca ünlü "İnci Küpeli Kız" tablosuna kendi kafasını yapıştırdı. İkinci bir aktivist ise, kafasını tabloya yapıştıran arkadaşının üzerine domates bazlı bir madde döktü.

Eylem, müzedeki ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

NOW - Attack on Johannes Vermeer's famed "Girl with a Pearl Earring" painting at a museum in The Hague.pic.twitter.com/N9OgTEnYvb — Disclose.tv (@disclosetv) October 27, 2022

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından "mala zarar verme" suçundan 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırının ardından tablonun bulunduğu oda ziyarete kapatıldı.

Hollandalı Barok dönemi sanatçısı Vermeer tarafından 1665'te resmedilen tuval cam bir paravanla korunduğu için zarar görmedi.

Müze yetkilisi, saldırının ardından "Neyse ki camın arkasındaki şaheser zarar görmedi. İklim aktivistlerini anlıyoruz. Onlar doğanın korunmasını savunuyorlar. Ancak biz kültürel mirasımızın korunmasından yanayız" açıklaması yaptı.