İklim aktivistleri, İngiltere Kralı III.Charles tablosuna sprey boya püskürttü

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:04

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:09

This is Rigged grubundan iklim aktivistleri, Edinburgh'daki Ulusal Portre Galerisi'nde bulunan İngiltere Kralı III.Charles tablosuna sprey boya ile "Halk, bir lorddan daha güçlüdür" yazdı.

Aktivistlerden bir kişi tabloyu kaplayan camın üzerine bir şablon tutarken, diğeri de pembe boya püskürttü.

Aktivistler, İskoç hükümetinin yeni petrol ve gaz projelerine tepki amaçlı bir eylem gerçekleştirdiklerini söylediler.

Eylemi gerçekleştiren 28 yaşındaki aktivist Ben Taylor, şunları kaydetti:

"İskoç hükümeti neden yeni petrol ve gaz projelerine karşı çıkmadan, bu projelerin devam etmesine izin vermenin kabul edilebilir olduğunu düşünüyor? Eğer gençlerimiz için bir gelecek istiyorsak, tüm yeni petrol ve gaz ruhsatlarına karşı çıkmaları gerekir. Bu, yaşanabilir bir gelecek şansını güvence altına almak için atabilecekleri en temel adımdır. Bu gerçekleşene kadar İskoç hükümetini hedef almaya devam edeceğiz ve onları halk için ayağa kalkmak üzere sahip oldukları yetkileri kullanmaya zorlayacağız."

This is Rigged grubu, İskoçya'daki önemli yakıt tedarikçilerine yönelik sürekli bir dizi eylem gerçekleştirmesiyle tanınıyor.