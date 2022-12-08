İklim aktivistleri protesto amacıyla kendilerini piste yapıştırdı
İklim aktivistleri, Almanya'nın en büyük iki havaalanında ucuz havayolu seyahatini protesto ederlerken, aktivistlerden bazıları kendilerini Münih ve Berlin'deki uçak pistlerine yapıştırdılar.
Last Generation (Son Jenerasyon) grubunun üyesi aktivistler, hükümetin havayolu seyahatine desteğini sonlandırarak, ucuz tren seyahatini yaygınlaştırması için çağrıda bulundular.
Yerel medya, Münih havaalanında uçuşların aksadığını ve polisin göstericileri pistten çıkartarak, gözaltına almakta olduğunu bildirdi.
Berlin havaalanı sözcüsü ise uçuşlarda henüz aksaklık yaşanmadığını duyurdu. Son Jenerasyon, göstericilerin Berlin'in çeşitli noktalarındaki yollara barikat kurdularını açıkladı.
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