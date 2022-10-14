İklim aktivistleri, Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
İngiltere'de 'Just Stop Oil' (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla domates çorbası attı.
İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72,5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı.
'Just Stop Oil' yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli 'Ayçiçekleri' adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı.
Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olaya tanıklık eden ziyaretçilerin, "Aman Tanrım!" diye bağırarak şaşkınlıklarını dile getirdiği görüldü.
Camla kaplı tablonun zarar görmediği ancak çerçevesinde ufak bir hasarın olduğu açıklandı.
Polis, tabloya zarar verme girişiminde bulunan iki kadını gözaltına aldı.
Grubun aktivistleri, son birkaç gündür İngiliz Parlamentosu'nun çevresinde ve Londra'nın bazı noktalarındaki yolları trafiğe kapatıyor.
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