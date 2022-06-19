Van Gogh severlere müjde: Dijital sergi açıldı

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 16:12
<p>Dünyanın ilgisini çeken <strong>Vincent Van Gogh,</strong> yaptığı eserler ve biyografisiyle de sanatseverlerin ikonu haline geldi. Geçmişten günümüze birçok eserinin dünyaya yayıldığı Van Gogh'un Bogota'daki Corferias Amerika Çadırı'nda dijital sergisi açıldı.</p>

Dünyanın ilgisini çeken Vincent Van Gogh, yaptığı eserler ve biyografisiyle de sanatseverlerin ikonu haline geldi. Geçmişten günümüze birçok eserinin dünyaya yayıldığı Van Gogh'un Bogota'daki Corferias Amerika Çadırı'nda dijital sergisi açıldı.

<p><strong>'Van Gogh Ötesi</strong>' isimli dijital sergi, bugüne kadar ABD, Peru, Şili, Porto Riko ve Kanada'yı gezerek, ziyaretçilerine Van Gogh'un en ikonik 300 eserini tanıttı.</p>

'Van Gogh Ötesi' isimli dijital sergi, bugüne kadar ABD, Peru, Şili, Porto Riko ve Kanada'yı gezerek, ziyaretçilerine Van Gogh'un en ikonik 300 eserini tanıttı.

<p>Ünlü yönetmen Fransız-Kanadalı <strong>Mathieu St-Arnaud</strong> tarafından yönetilen sergi, Hollandalı ressamın Ayçiçekleri, Yıldızlı Gece ve Sarı Ev gibi en ikonik eserlerini ziyaretçiyle buluşturuyor.</p>

Ünlü yönetmen Fransız-Kanadalı Mathieu St-Arnaud tarafından yönetilen sergi, Hollandalı ressamın Ayçiçekleri, Yıldızlı Gece ve Sarı Ev gibi en ikonik eserlerini ziyaretçiyle buluşturuyor.

<p>3D figürler, müzeografi, sürükleyici projeksiyonlar ve fotoğraf noktalarının bulunduğu görsel-işitsel sergi, Van Gogh'un çalışmalarına aşina olan veya olmayan herkesin sanat dünyasında harika bir deneyim yaşayabileceği şekilde tasarlandı.</p>

3D figürler, müzeografi, sürükleyici projeksiyonlar ve fotoğraf noktalarının bulunduğu görsel-işitsel sergi, Van Gogh'un çalışmalarına aşina olan veya olmayan herkesin sanat dünyasında harika bir deneyim yaşayabileceği şekilde tasarlandı.

<p>Van Gogh'un Saint-Rémy-de-Provence sanatoryumundaki ünlü odasından otoportrelerine kadar, odaların her biri, ziyaretçiyi sanatçının hayatı ve eseri boyunca taşıyan bir anlatı inşa ediyor.</p>

Van Gogh'un Saint-Rémy-de-Provence sanatoryumundaki ünlü odasından otoportrelerine kadar, odaların her biri, ziyaretçiyi sanatçının hayatı ve eseri boyunca taşıyan bir anlatı inşa ediyor.

<p>Ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan sergi, 10 Haziran - 14 Ağustos tarihleri ​​arasında Gran Carpa Américas Corferias'ında sanatseverler ile buluşacak.</p>

Ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan sergi, 10 Haziran - 14 Ağustos tarihleri ​​arasında Gran Carpa Américas Corferias'ında sanatseverler ile buluşacak.

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