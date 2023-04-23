İklim aktivistlerine hapis cezası

Yayınlanma: 23.04.2023 - 15:39

Güncelleme: 23.04.2023 - 15:39

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Thames Nehri üzerinde yer alan Kraliçe 2. Elizabeth köprüsüne tırmanan iklim aktivistleri Morgan Trowland ve Marcus Decker hapis cezasına çarptırıldı.

40 yaşındaki Morgan Trowland üç yıl hapis cezasına çarptırılırken, 34 yaşındaki Marcus Decker da kamu düzenini bozmaktan iki yıl yedi ay hapis cezası aldı.

İklim aktivistlerinin grubu Just Stop Oil tarafından yapılan açıklamada, cezaların "çok ağır" olduğu ifade edildi.

Londra'da köprü tasarım mühendisi olan Trowland, daha önce yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Marcus ve ben, dünyanın ölüm çığlıkları dayanılmaz hale geldiğinde herhangi iki sıradan insanın ne yapacağını gösterdik. Hükümetimizin insanları kitlesel ölçekte öldürmek için planlar yaptığı bir toplumda özgürlüğün tadını çıkaramam. 2023'te yeni petrol ve gaz kuyularının açılması, dünyadaki en savunmasız insanların birçoğu için ölüm anlamına geliyor. Ben bunun suç ortağı olmayacağım"

İçişleri Bakanı Suella Braverman, aktivistlerin mahkum edilmesine tepki olarak şunları söyledi:

"Bu bencil protestocular ailelerin cenazelerini kaçırmasına, işletmelerin zarar etmesine, acil durum hizmetlerinin aksamasına ve yasalara saygılı halkın kaosa sürüklenmesine neden oldular. Mahkemenin kararını memnuniyetle karşılıyorum. Benzer eylemler yapmayı düşünen başkaları da ders almalıdır"

İki aktivist geçen yıl Ekim ayında Kraliçe Elizabeth II Köprüsüne tırmanmak için halatlar ve tırmanma ekipmanları kullanmış, bu da polisi köprüyü trafiğe kapatmak zorunda bırakarak tıkanmaya neden olmuştu.