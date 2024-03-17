İklim aktivistlerine polis müdahalesi

Almanya'nın birçok kentinde iklim aktivistleri gösteri yaptı. Polis, caddeleri işgal eden aktivistlere müdahale etti.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:07
İklim aktivistlerine polis müdahalesi
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Almanya'da "Son Nesil" isimli örgütten iklim aktivistleri birçok kentte eylem düzenledi.

Berlin, Köln, Bremen, Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Regensburg, Münih ve Rügen gibi şehirlerde sokağa çıkan aktivistler "çok daha itaatsiz" ancak "kesinlikle barışçıl" sloganıyla yolları kapatıp iklim krizine dikkat çekti.

Kendi aralarında organize olup polise bildirmeden aniden eyleme başlamalarıyla bilinen "Son Nesil" aktivistleri Köln şehrindeki Eberplatz'da protesto gösterisi yaptı.

Ellerinde dövizlerle yola oturan göstericiler caddeyi kapatarak bir süre araç geçişini engelledi.

Daha sonra polis, yolları kapatan göstericilere müdahale ederek araç yolunu trafiğe açtı.

İklim krizine işaret eden göstericiler, ülkedeki politikacıların bu konuda daha fazla çaba sarf etmelerini talep etti.


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