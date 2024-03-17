Londra'da 'yaylı tüfek' dehşeti: Polis 'bağlantılı' dedi

İngiltere'de bir kadın ve bir erkek, başkent Londra'da 10 gün arayla kesici bir cisimle yaralandı. Polis, iki olayın bağlantılı olduğunu açıkladı. Saldırıda yaylı tüfek kullanıldığı düşünülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:57
Londra'da 'yaylı tüfek' dehşeti: Polis 'bağlantılı' dedi
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Shoreditch bölgesinde 10 gün arayla düzenlenen iki saldırıda bir kadın ve bir erkeğin yaralandığı açıklandı. Başkentin doğusunda düzenlenen saldırılarda yaylı tüfek kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Londra Metropolitan Polisi, iki saldırı arasında bir haftadan fazla süre olsa da saldırıların bağlantılı olduğu bilgisini verdi. Polisler failin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 44 yaşındaki bir kadın, 4 Mart Pazartesi günü Clifton House'da yoldan karşıya geçerken yaylı bir tüfeğin okuyla vuruldu. Yerel saatle 19.44'te gerçekleşen bu saldırıdan 10 gün sonra, 14 Mart Perşembe günü yerel saatle 19.27'de, 20 yaşındaki bir erkek de ilk olay yerine yaklaşık 60 metre mesafede yer alan Arnold Circus yakınlarında bir yaylı tüfekle boynundan yaralandı. Polis, iki yaralının da kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildiğini, hayati tehlikelerinin olmadığını bildirdi. 

Bu iki olaya benzer başka bir olayın yaşanmadığı ifade edilirken, inceleme yapmak ve halka 'güvence sağlamak' amacıyla bölgede ilave polis memurları gönderildi.


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