İklim krizinden açlığa

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 04:00

İklim krizi, tedarik ve üretimde sorun yaratarak dünyanın çeşitli bölgelerinde kıtlık tehditi oluşturmayı ve gıda krizini tetiklemeyi sürdürüyor. İngiltere’de süpermarket zincirleri Asda ve Morrisons, Kuzey Afrika ve İspanya’dan taze sebze tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirdi. BBC, problemlerin büyük ölçüde İspanya ve Kuzey Afrika’yı vuran, sel, kâr ve dolu gibi kötü hava koşullarının hasadı etkilemesi nedeniyle yaşandığını yazdı.

Diğer yandan devlet ajansı KCNA, Kuzey Kore’de gıda sorunlarının baş gösterdiğini duyurdu. Ülkede kötü hava koşul-ları ve yaptırımlar nedeniyle 2022 yılında 2021’e göre 180 bin ton daha az gıda üretildiği iddia edildi.

Ayrıca BBC’ye göre Güney Kore Birleşme Bakanlığı da gıda kıtlığı konusunda alarma geçti ve Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yardım istedi. Gıda güvensizliğinin kendini en şiddetli gösterdiği Doğu Afrika’da ise WFP’nin 23 Ocak’taki raporuna göre 1.7 milyondan fazla insan su ve yiyecek bulmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rapora göre şu anda Somali’de 5.6 milyon, Etiyopya’da 12 milyon ve nüfusunun ağırlıklı olarak hayvancılık ve çiftçilikle geçindiği Kenya’da 4.3 milyon insan “akut gıda güvensizliği” yaşıyor.

REKOR KIRDILAR

Buna karşın iklim krizinin başat nedeni olarak görülen fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarının 1965’ten bu yana yüzde 10’undan fazlasına sahip enerji şirketleri ise bu yıl rekor kârlar elde etti. Batılı ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşıyla Moskova’ya getirdiği fosil yakıt yaptırımların enerji fiyatlarını artırması Batılı şirketlere büyük kazanç sağladı. Petrol devleri, geçen yıl toplamda 196.3 milyar dolar kâr etti.

ABD merkezli petrol şirketleri ExxonMobil ve Chevron sırasıyla 55.7 milyar dolar ve 36 milyar dolar kâr ile şirket rekorlarını açıkladı. İngiliz Shell’in de 2022 kârı, yıllık iki kat artarak 39.9 milyar dolara ulaştı. Diğer bir İngiliz şirketi BP de 27.7 milyar dolar kâr elde ederken Fransız TotalEnergies ise Rusya’dan çekilmesine karşın yüzde 28 artışla 20.5 milyar dolar net kâr elde etti.

FRANSA’DA TARİHİN EN YAĞIŞSIZ DÖNEMİ



Fransa Meteoroloji İdaresi, dün ülkenin anakara topraklarında 21 Ocak’tan bu yana hiç yağış olmadığını duyurdu. Ülkede 32 gündür hiç yağış olmaması 5. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem olarak kayıtlara geçti. Öte yandan şubat ayı, ülke tarihindeki “en sıcak şubat ayları” arasında yer aldı. Ekoloji Bakanı Christophe Bechu, “Fransa için alarm durumu” dedi.