IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankı patladı.
Kaziyva semtindeki bir binada meydana gelen olayda 3 ev yıkıldı.
Patlamanın şiddetiyle çevredeki arabalar da enkaz altında kaldı.
Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Latif, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı.
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