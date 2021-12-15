İlk araştırma... Sinovac aşısı Omicron'a karşı etkili mi?

15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:45

Hong Kong'da Omicron varyantı ile ilgili yürütülen bir araştırma sonrası araştırmacılar, insanlara mümkün olan en kısa sürede koronavirüs aşısının üçüncü dozunu yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yürütülen araştırma, Sinovac ve BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşılarının ürettiği antikor seviyelerinin Omicron varyantına karşı yetersiz kalabileceğini gösterdi.

Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Departmanı tarafından yürütülen araştırmanın geçtiğimiz gün yayımlanan sonuçları, Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısının Omicron varyantı karşısındaki etkisini gösteren ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Araştırma sonuçları Sinovac'ın ürettiği Coronavac aşısı uygulanan 25 hastanın hiçbirinde yeni varyantı etkisiz hale getirmek için yeterli miktarda antikor üretilmediğini gösterdi.

BioNTech aşısı uygulanan 25 kişiden ise yalnızca beşinde Omicron'u etkisiz hale getirmek için yeterli miktarda antikor üretildiği görüldü.

Araştırmacılar, "Yeni varyant ile daha uyumlu yeni jenerasyon bir aşı geliştirilene kadar, mümkün olan en kısa sürede üçüncü doz aşının yaptırılması tavsiye ediliyor" dedi.