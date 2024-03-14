İlk eşcinsel futbolcu nişanlandı: Stadyumda evlilik teklifi etti!

2021'de eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan 24 yaşındaki Avustralyalı profosyonel fubolcu Josh Cavallo, partneri Leighton Morrell'e yaptığı evlenme teklifinin ardından nişanlandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:31
İlk eşcinsel futbolcu nişanlandı: Stadyumda evlilik teklifi etti!
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İlk eşcinsel profesyonel erkek futbolcu olarak bilinen Josh Cavallo, partneri Leighton Morrell'e Adelaide United'ın sahasında yaptığı evlenme teklifinin ardından nişanlandı.

24 yaşındaki futbolcu, 2021'de duygusal bir videoyla eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayarak, "Herkesle paylaşmam gereken kişisel bir şey var: Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda sürpriz evlenme teklifini hazırlamasına yardımcı oldukları için Avustralya A Ligi'nde yer alan Adelaide United futbol kulübüne teşekkür etti.

Josh Cavallo, "Sonsuz desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor. Futbolda, hayallerimde asla mümkün olabileceğini düşünmediğim güvenli bir alan sağladınız ve hayatımın her gününü gerçekçi bir şekilde yaşamam için beni cesaretlendirdiniz. Her şeyin başladığı bu özel anı sahada paylaşmak doğru geldi" dedi.

Gönderide, Coopers Stadyumunda Cavallo'nun tek dizinin üzerine çöktüğü ve Morrell'in ellerini yüzüne koyduğu bir dizi nişan fotoğrafı yer aldı. Bir başka fotoğrafta ise Cavallo tekrar ayağa kalkmış ve gülerken görülüyor. Siyah beyaz üçüncü bir fotoğrafta ise çift nişan yüzüğüyle el ele tutuşuyor.

Cavallo'dan yaklaşık yedi ay sonra İngiliz futbol kulübü Blackpool'da Jake Daniels da dahil olmak üzere, birkaç profosyonel futbolcu eşcinsel olduklarını itiraf etmişti.


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