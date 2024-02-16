Yunan vekilden parlamentoda 'eşcinsellik' itirafı: 'Antik heykellere atıf yaptı...'

Eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Hristiyan Ortodoks ülke olan Yunanistan'da bir muhalefet milletvekili, parlamentoda yaptığı konuşmada dikkat çekici itiraflarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:39
Yunan vekilden parlamentoda 'eşcinsellik' itirafı: 'Antik heykellere atıf yaptı...'
Abone Ol google-news

Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkân tanıyacak yasa tasarısını onayladı.

Eşcinsel evliliği savunan muhalif milletvekili Spiros Bibilas, parlamentoda yaptığı konuşmada dikkat çeken itiraflara bulundu.

Göz Atın
Yunanistan'da bakanlığa bombalı saldırı

Yunanistan'da bakanlığa bombalı saldırı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

Yıllardır eşcinsel olduğunu ve bunu gizlemek zorunda kaldığını belirten Bibilas'ın konuşması, sadece parlamento sıralarından değil, aynı zamanda hükümet sıralarından da uzun süreli bir alkış aldı.

"Çocukluğundan beri antik Yunan'ı çok sevdiğini" kaydeden Bibilas, "kadın heykellerine değil erkek heykellerine ilgi duyduğunu" söyledi.

Bibilas, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kapanışı kişisel bir raporla, kamuya açık bir itirafla yapacağım. 1950'lerde, şehir merkezinde sıradan bir orta sınıf ailede doğdum. 60'lı yıllarda büyüdüm. Çok küçük yaşlardan itibaren bir yönden diğer insanlardan farklı olduğumu fark ettim. Nasıl mı anladım? Müzelere gittiğimde, ki çocukluğumdan beri antik Yunan'ı çok severim, kadın heykellerine değil erkek heykellerine bağlandım. Demek ki doğamda olan bir şey beni çekiyordu. Cavafy ve Lapathiotis'i okudum ve bu büyük yaratıcılarla özdeşleştim. Gizlice ağladım, çünkü utandığım bir şeyi saklamak zorundaydım ve aileme bile söyleyemiyordum. İçine kapanık, şiirler yazan melankolik bir çocuk oldum. Ama büyüdüm, güçlü ilişkiler, bağlar, harika yoldaşlar edindim, onlar şimdi benim ailem, erkek ve kız kardeşlerimle birlikte. Bu gizli gözyaşları bugün 68 yaşında beni, gelecekte başka çocuklar ağlamasın diye, mutlu olsunlar diye, ne olduklarını, neye ilgi duyduklarını, kiminle yaşamak istediklerini söylemekten korkmasınlar diye mücadele etmeye yönlendiriyor. Nihayetinde hepimiz insanız..."

Bibilas ayrıca, "yıllardır pek çok insanı rahatsız eden bir eşitlik sorununun çözümünün bugün şekillenmekte olduğunu" belirterek, "hiç kimsenin bir başkasının bedeni ve bu bedenden nasıl kurtulmak istediği üzerinde söz sahibi olamayacağını" sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikâh ve ortak çocuk edinme imkânı tanıyan yasa tasarısı 300 sandalyelik Yunan parlamentosunda 176 evet oyu ile kabul edildi.

Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinin tamamı yasaya evet oyu vermezken tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu.

Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkân tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke" ifadesini kullandı.


Yunanistan haberleri eşcinsel haberleri

İlgili Haberler

Yunanistan Parlamentosu onayladı: Eşcinsel çiftler evlenebilecek

Yunanistan Parlamentosu onayladı: Eşcinsel çiftler evlenebilecek
Türkiye ile Yunanistan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katıldı

Türkiye ile Yunanistan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katıldı
Yunanistan eşcinsel evliliği oylamaya hazırlanıyor, Ortodoks Kilisesi tepkili

Yunanistan eşcinsel evliliği oylamaya hazırlanıyor, Ortodoks Kilisesi tepkili
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!

Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!
21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak

21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak
Yasak Menzil tarikatına işlemedi

Yasak Menzil tarikatına işlemedi
İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…

İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…
ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı

İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı
Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi

Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi