Yunan vekilden parlamentoda 'eşcinsellik' itirafı: 'Antik heykellere atıf yaptı...'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:39

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:35

Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkân tanıyacak yasa tasarısını onayladı.

Eşcinsel evliliği savunan muhalif milletvekili Spiros Bibilas, parlamentoda yaptığı konuşmada dikkat çeken itiraflara bulundu.

Yıllardır eşcinsel olduğunu ve bunu gizlemek zorunda kaldığını belirten Bibilas'ın konuşması, sadece parlamento sıralarından değil, aynı zamanda hükümet sıralarından da uzun süreli bir alkış aldı.

"Çocukluğundan beri antik Yunan'ı çok sevdiğini" kaydeden Bibilas, "kadın heykellerine değil erkek heykellerine ilgi duyduğunu" söyledi.

Bibilas, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kapanışı kişisel bir raporla, kamuya açık bir itirafla yapacağım. 1950'lerde, şehir merkezinde sıradan bir orta sınıf ailede doğdum. 60'lı yıllarda büyüdüm. Çok küçük yaşlardan itibaren bir yönden diğer insanlardan farklı olduğumu fark ettim. Nasıl mı anladım? Müzelere gittiğimde, ki çocukluğumdan beri antik Yunan'ı çok severim, kadın heykellerine değil erkek heykellerine bağlandım. Demek ki doğamda olan bir şey beni çekiyordu. Cavafy ve Lapathiotis'i okudum ve bu büyük yaratıcılarla özdeşleştim. Gizlice ağladım, çünkü utandığım bir şeyi saklamak zorundaydım ve aileme bile söyleyemiyordum. İçine kapanık, şiirler yazan melankolik bir çocuk oldum. Ama büyüdüm, güçlü ilişkiler, bağlar, harika yoldaşlar edindim, onlar şimdi benim ailem, erkek ve kız kardeşlerimle birlikte. Bu gizli gözyaşları bugün 68 yaşında beni, gelecekte başka çocuklar ağlamasın diye, mutlu olsunlar diye, ne olduklarını, neye ilgi duyduklarını, kiminle yaşamak istediklerini söylemekten korkmasınlar diye mücadele etmeye yönlendiriyor. Nihayetinde hepimiz insanız..."

Bibilas ayrıca, "yıllardır pek çok insanı rahatsız eden bir eşitlik sorununun çözümünün bugün şekillenmekte olduğunu" belirterek, "hiç kimsenin bir başkasının bedeni ve bu bedenden nasıl kurtulmak istediği üzerinde söz sahibi olamayacağını" sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikâh ve ortak çocuk edinme imkânı tanıyan yasa tasarısı 300 sandalyelik Yunan parlamentosunda 176 evet oyu ile kabul edildi.

Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinin tamamı yasaya evet oyu vermezken tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu.

Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkân tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke" ifadesini kullandı.