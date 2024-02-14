Yunanistan eşcinsel evliliği oylamaya hazırlanıyor, Ortodoks Kilisesi tepkili
Yunanistan'da eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını öngören tasarı hükümetle Ortodoks Kilisesi'ni birbirine düşürdü.
Dört yaşındaki Niovi, annelerine ait Atina’daki evde hayali bir dükkandan kek satma oyunu oynuyor.
O daha farkında değil ama Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştırmanın eşiğinde ve anneleri Christina ile Victoria’nın hayalleri yakında gerçek olabilir.
Başbakan Kiryakos Miçotakis'in sunduğu tasarı Perşembe günü Meclis’te oylanacak.
Merkez sağdaki Miçotakis tasarıyı geçirmek için sol partilerin desteğine de ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendi partisinden de fire verecek gibi görünüyor.
Christina ve Victoria’da genel kurulda olacak ve tasarının geçmesi umuduyla oylamayı izleyecek.
Çift, iki yıl önce, çalışmak ve ilişkilerini özgürce yaşamak için gittikleri İngiltere'den Yunanistan'a geri döndüler.
Aslında İngiltere’de evlenmişler ve kızları Niovi de orada doğmuştu.
Çift, İngiltere’deki evliliklerini Yunan yasalarına göre de kayıt altına almayı umuyor.
'SÖZ HAKKIM YOK'
Çift, Niovi'nin doğumundan sonra Londra’daki Yunan büyükelçiliğine nüfus işlemleri için başvurdu. Ancak yetkililer tarafından üzücü ifadelerle geri çevrildiler.
Christina, “Doğurmadan düşünmeliydin" şeklinde muamele gördüklerini anlatıyor.
Victoria gözyaşlarına boğulduğunu anlatıyor:
"Korkunçtu. Dönüş yolunda arabada 45 dakika boyunca ağladım, kendimi durduramadım. Bu, ülkeniz tarafından reddedilmek gibi bir şeydi"
Yunanistan'da evlilikleri yasal olarak tanınmadığından, yumurta Christina'dan alınmasına rağmen, yalnızca Niovi'yi doğuran Victoria anne olarak kabul ediliyor.
Christina, kızının okulunda alınacak kararlar üzerinde de yetkililer nezdinde söz sahibi değil.
Christina, hastaneye kaldırılan Niovi'nin odasına girmesine izin verilmediğini söylediği bir olayı da unutmuyor:
“En büyük korkum, (eşi) Victoria'nın başına gerçekten kötü bir şey gelirse ve ölürse, çocuğumuzun velayetinin sosyal hizmetler verilecek olması. Orada da Victoria'nın akrabalarından herhangi biri onu evlat edinmek isteyebilir”
KİLİSENİN MUHALEFETİ
Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 15'i halihazırda eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Dünya çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.
Ancak Yunanistan siyaseti, güçlü Ortodoks kilisesinin muhalefeti nedeniyle bu adımı atmaya mesafeliydi.
Eğer yasa bu hafta geçerse, Ortodoksların çoğunlukta olduğu bir ülkede ilk kez eşcinsel evlilik yasalaşmış olacak.
Yasa eşcinsel çiftlere, yasal olarak çocuk evlat edinme hakkı da tanıyor. Ancak taşıyıcı annelik yoluyla bebek sahibi olmalarına izin verilmiyor. Bu halen heteroseksüel çiftler için yasal.
Başbakan'ın ekonomi baş danışmanı ve evlilik tasarısını hazırlayan komisyonun üyesi Alex Patelis, "Yunanistan coğrafi olarak Avrupa’nın doğusunda yer alıyor, ancak kültürel ve politik olarak Batı'ya ait" diyor.
Yakın zamanda iktidarını seçimle sağlamlaştıran Başbakan Miçotakis, zayıflamış bir muhalefet karşısında cesaretli adımlar atabilecek bir konumda yer alıyor.
nsan hakları ve eşitliğin genellikle sol partilerin tekelinde olduğunun düşünüldüğüne dikkat çeken Miçotakis'in yardımcısı Patelis, “Yasalar önünde eşitlik ve bireysel haklar sağ siyasetin de önceliğidir” diyor.
Ancak Yunan toplumu eşcinsel evlilik tartışmasında bölünmüş durumda.
Proto Thema gazetesinde yayımlanan bir ankete göre, halkın yüzde 55'i eşcinsel evliliği destekliyor. Bundan biraz daha az bir çoğunluk da, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini destekledi.
Miçotakis'in partisindeki 158 milletvekilinden 50'ye yakınının ya tasarıya karşı oy kullanması ya da mazeret göstererek oylamaya katılmaması bekleniyor.
Yunanistan Kilisesi'nin tasarıya karşı çıkan mesajı da, Şubat başında ülke genelindeki kiliselerde yapılan ayinlerde okundu.
Bu mesajda, “eşcinsellerin tercihlerinin çocukların geleceğinin önünde tutulduğu” savunuldu.
Kilise “anneliğin ve babalığın ortadan kaldırılmasının teşvik edildiğini” iddia etti ve bunu kınadı.
En sert sözleri sarf eden din adamlarından biri Pire Piskoposu Seraphim oldu.
Ortodoks rahip, tasarıyı destekleyen milletvekillerini kilisesine almayacağını söyledi ve “keşke doğmasalardı” görüşünde olacağını ifade etti.
Ayrıca eşcinsel çiftlerin çocuklarını, "vasilerinin yaptığının günah olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için" vaftiz etmeyi reddedeceğini de söyledi.
'TANRI ONLARI AFFEDECEKTİR'
Sintagma Meydanı'ndaki parlamento, oylamaya doğru sürekli hareketli.
Yasa muhalifleri bina dışında, "Sapıklara çocuk yok" yazılı pankartlar kaldırıyor ve "Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin" sloganları atıyor.
Protestoda garip bir şekilde Bill Gates'in de yer aldığı görseller de gösteriliyor. Yunanistan’da bazı dindarlar, kendilerine bir düşünce sisteminin dayatıldığını savunuyor ve komplo teorilerini dile getiriyor.
Protestoculardan Rallou Perperidou, "İncil, evliliğin bir erkek ile bir kadın arasında olduğunu söylüyor; bunun dışındaki her şey büyük bir günahtır" inancını savunuyor.
Perperidou, “Tanrı, Sodom ve Gomora gibi eşcinselleri yok etti. Eğer yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ederlerse Tanrı onları affedecektir" diye devam ediyor.
38 yaşındaki Kiryaki Chantzara da karnında onuncu çocuğunu taşıyan kız kardeşiyle birlikte protestoya katılıyor.
Chantzara, “Eşcinseller, çocuklara doğru örnek değil. Her çocuğun bir anne ve babaya sahip olması bir insan hakkıdır" diyor.
Atina’nın kuzeyindeki evde ise dört yaşındaki Niovi’yi takip eden anneleri heyecanlı.
Perşembe günü yapılacak oylama için Christina, “İnanılmaz derecede mutluyum" diyor ve devam ediyor:
“Bu ülke olarak çeşitliliği ve tüm insanların eşit haklara sahip olduğunu kabul etmemizin başlangıcı. Ben Niovi'nin annesiyim ve bu kanunla desteklenmeli.”
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