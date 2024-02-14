Yunanistan eşcinsel evliliği oylamaya hazırlanıyor, Ortodoks Kilisesi tepkili

Merkez sağdaki Miçotakis tasarıyı geçirmek için sol partilerin desteğine de ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendi partisinden de fire verecek gibi görünüyor.

Christina ve Victoria’da genel kurulda olacak ve tasarının geçmesi umuduyla oylamayı izleyecek.

Çift, iki yıl önce, çalışmak ve ilişkilerini özgürce yaşamak için gittikleri İngiltere'den Yunanistan'a geri döndüler.

Aslında İngiltere’de evlenmişler ve kızları Niovi de orada doğmuştu.

Çift, İngiltere’deki evliliklerini Yunan yasalarına göre de kayıt altına almayı umuyor.

'SÖZ HAKKIM YOK'

Çift, Niovi'nin doğumundan sonra Londra’daki Yunan büyükelçiliğine nüfus işlemleri için başvurdu. Ancak yetkililer tarafından üzücü ifadelerle geri çevrildiler.

"Korkunçtu. Dönüş yolunda arabada 45 dakika boyunca ağladım, kendimi durduramadım. Bu, ülkeniz tarafından reddedilmek gibi bir şeydi"

Yunanistan'da evlilikleri yasal olarak tanınmadığından, yumurta Christina'dan alınmasına rağmen, yalnızca Niovi'yi doğuran Victoria anne olarak kabul ediliyor.

Christina, kızının okulunda alınacak kararlar üzerinde de yetkililer nezdinde söz sahibi değil.

Christina, hastaneye kaldırılan Niovi'nin odasına girmesine izin verilmediğini söylediği bir olayı da unutmuyor:

“En büyük korkum, (eşi) Victoria'nın başına gerçekten kötü bir şey gelirse ve ölürse, çocuğumuzun velayetinin sosyal hizmetler verilecek olması. Orada da Victoria'nın akrabalarından herhangi biri onu evlat edinmek isteyebilir”

KİLİSENİN MUHALEFETİ

Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 15'i halihazırda eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Dünya çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.

Ancak Yunanistan siyaseti, güçlü Ortodoks kilisesinin muhalefeti nedeniyle bu adımı atmaya mesafeliydi.

Eğer yasa bu hafta geçerse, Ortodoksların çoğunlukta olduğu bir ülkede ilk kez eşcinsel evlilik yasalaşmış olacak.

Yasa eşcinsel çiftlere, yasal olarak çocuk evlat edinme hakkı da tanıyor. Ancak taşıyıcı annelik yoluyla bebek sahibi olmalarına izin verilmiyor. Bu halen heteroseksüel çiftler için yasal.

Başbakan'ın ekonomi baş danışmanı ve evlilik tasarısını hazırlayan komisyonun üyesi Alex Patelis, "Yunanistan coğrafi olarak Avrupa’nın doğusunda yer alıyor, ancak kültürel ve politik olarak Batı'ya ait" diyor.