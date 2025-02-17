'İlk eşcinsel imam' Güney Afrika’da suikasta uğradı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:55

Güney Afrika polisi, dünyanın “ilk açık eşcinsel imamı” olarak bilinen Muhsin Hendricks’in, ülkenin güneyindeki Gqeberha kenti yakınlarında vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Cumartesi günü gerçekleşen olayda, Hendricks’in içinde bulunduğu aracın önü bir başka araç tarafından kesildi. Polis açıklamasına göre, yüzleri kapalı ve kimliği belirsiz iki saldırgan, araçtan inerek Hendricks’in içinde bulunduğu araca defalarca ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, sürücü, aracın arkasında oturan Hendricks’in hayatını kaybettiğini fark etti.

Polis yetkilileri, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, cinayetin bir nefret suçu olup olmadığı yönünde kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

LGBTQ+ DESTEKÇİLERİNDEN SERT TEPKİ

Hendricks’in öldürülmesi, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği (ILGA) cinayeti kınayarak, "Bu korkunç olayın nefret suçu olabileceğinden endişeliyiz ve yetkilileri derinlemesine soruşturma yapmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Muhsin Hendricks'in, "eşcinsel ve marjinalize edilmiş Müslümanlar için güvenli alanlar yaratmayı amaçlayan bir din adamı" olduğundan söz ediliyor. 1996’da eşcinsel olduğunu açıklayan Hendricks, 1998 yılında LGBTQ+ Müslümanlar için buluşmalar düzenlemeye başladı. Cape Town’daki Al-Ghurbaah Camisi’ni yöneterek, "queer Müslümanlara ve marjinalize edilen kadınlara özgürce ibadet edebilecekleri bir alan sundu."

2022 yılında Guardian’a verdiği bir röportajda, topluluğuna destek olmak için kendi garajını açarak ibadet alanına dönüştürdüğünü anlatan Hendricks, "İnsanların yargılanmadan dua edebilecekleri bir alan açmanın zamanı gelmişti" demişti.

TEHDİTLER ALIYORDU

Hayatı boyunca cinsel kimliği nedeniyle çeşitli tehditler aldığını dile getiren Hendricks, 2022 yapımı “The Radical” adlı belgesele konu olmuştu. Daha önce kendisine koruma tutmasının tavsiye edildiğini söyleyen Hendricks, "Özgün olma ihtiyacım, ölüm korkusundan daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Afrika, yüksek suç oranlarıyla bilinen bir ülke olarak öne çıkıyor.

Polis verilerine göre, Şubat 2024'e kadar geçen bir yıl içinde 28 bin cinayet işlendi, bu da ülkeyi dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip yerlerden biri haline getiriyor.