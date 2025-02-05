Güney Afrika-ABD arasında 'arazi yasası' krizi: Elon Musk'ı aradı

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni arazi yasası konusunda ABD ile yaşanan tartışmaya ilişkin Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk ile telefonda görüştü.

Güney Afrika-ABD arasında 'arazi yasası' krizi: Elon Musk'ı aradı
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:43

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın, Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Ramaphosa'nın, Güney Afrika'daki yeni arazi yasası konusunda ABD yönetimiyle yaşanan tartışmayı yatıştırmak için Musk ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Ramaphosa'nın, "Güney Afrika Anayasası'nda yer alan hukukun üstünlüğü, adalet, hakkaniyet ve eşitliğe saygı değerlerini yineliyoruz" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın 24 Ocak'ta imzaladığı "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", toprakların yeniden dağıtımını hızlandırmaya yönelik "tazminatsız kamulaştırma" yetkisi verdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "topraklara el konulduğu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davranıldığı gerekçe gösterilerek, Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı ise yazılı açıklama ile hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe derinden bağlı bir anayasal demokrasi olduklarını belirterek, "Güney Afrika hükümeti hiçbir araziye el koymamıştır" ifadesini kullanmıştı.


Etiketler: #Güney Afrika #ABD

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