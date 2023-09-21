İlk eseri satışa çıkarıldı: 39 yıl sonra yeniden

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:44

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:48

Ressam Bob Ross, seneler boyunca izleyicileri televizyonda yarım saatten kısa sürede boyadığı eserlerle dünyanın birçok farklı noktasında birçok insanın yüzünü güldürdü, kimisini çizime yönlendirdi. Bugünlerde ise bu yarım saatten kısa süren programda yaptığı ilk eser milyonlarca dolara alıcı bulmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Minneapolis kentindeki Modern Artifact galerisi, Ross'un programı için ürettiği 400'den fazla eserden ilki olan "Ağaçlar Arasında Bir Yürüyüş"ü, yaklaşık 10 milyon dolara satışa çıkardı.

Modern Artifact'in sahibi Ryan Nelson, sanatla Ross'un televizyon programı aracılığıyla tanıştığını ve eserlerini çok secdiğini ifade etti. Nelson, yüksek fiyat nedeniyle eserinin hızlı bir şekilde satılmasını beklemediğini ancak bu süre içinde eseri sergilemesinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağını umduğunu belirtti.

1996 yılında hayatını kaybeden Ross, 1983 ile 1994 arasında izleyiciler için televizyonda doğal güzellikleri resmetmişti.

"Ağaçlar Arasında Bir Yürüyüş" ilk olarak yerel PBS kanalı için gelir elde etme amacıyla açıklanmayan bir fiyata satılmıştı. Eser, Nelson temasa geçinceye kadar 39 yıl boyunca alan kişinin evinde durdu.