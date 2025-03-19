İmamoğlu'na gözaltı kararı, Avrupa Birliği'nde nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:25

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve bazı İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişinin gözaltına alınması Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Avrupa Birliği'ndeki bazı siyasi partiler ve siyasetçiler, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepki göstererek, çarpıcı açıklamalarda bulundular.

FRANK SCHWABE

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclisi Üyesi Frank Schwabe, İmamoğlu'nun "derhal serbest bırakılması" yönünde çağrı yaptı.

Schwabe, "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, haftalar ve aylar süren çelişkili ve bir o kadar da umut verici gelişmelerin ardından Türkiye'deki durumun dramatik bir şekilde tırmanması anlamına gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kasıtlı manevralarına son vermeli ve Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

SANDRO GOZİ

İtalya'da Avrupalı Liberal Demokratlar Partisi'nin (LDE) kurucularından ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sandro Gozi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "Türk demokrasisine karşı apaçık bir darbe" olduğunu savundu.

Gozi, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100'den fazla müttefikinin tutuklanması Türk demokrasisine karşı apaçık bir darbedir. Erdoğan rejimi muhalefeti susturmakta, halkın iradesini ayaklar altına almaktadır. Bu, maskesi düşmüş bir otoriterliktir ve hoş görülemez" diye konuştu.

LUCİA YAR

Slovakya'da İlerici Slovakya (PS) Partisi üyesi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Lucia Yar, İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararının "Türkiye'de demokrasi için bir başka gerileme" olduğunu kaydetti.

Yar, "İmamoğlu ve onlarca müttefiki gözaltına alınırken, hükümet bir kez daha sosyal medyaya erişimi kısıtlıyor. Muhalefetin sindirme yoluyla susturulması Türkiye'de demokrasi için bir başka gerilemedir. Avrupa her zaman özgür ve adil siyasi rekabetin arkasında duracaktır" dedi.

KATİ PİRİ

Hollanda'da İşçi Partisi (PvdA) üyesi ve Temsilciler Meclisi üyesi Kati Piri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, "Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru attığı büyük bir adım" olarak niteledi.

Piri, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile birlikte 100 kişinin daha gözaltına alınması Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru attığı büyük bir adımdır. AB, bunun ciddi sonuçları olmadan geçmesine izin veremez" diye konuştu.

NACHO SANCHEZ AMOR

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, “büyük bir endişeyle” takip ettiklerini söyledi.

Amor, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 100 kişi ile birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberini büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Yine son ayların tüm hamlelerinde olduğu gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz” dedi.

DARİO NARDELLA

İtalya'da Demokratik Partisi (PD) üyesi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Nardella, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı için tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için diplomanın temel bir gereklilik olduğu düşünüldüğünde, bu gelişme daha da endişe vericidir ve Türkiye'de ciddi bir demokrasi açığının altını çizmektedir. Uluslararası toplum böyle bir sonucu kınamak ve önlemek için harekete geçmelidir. Belediye Başkanı İmamoğlu ile tam dayanışma" dedi.

SOC COE

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu (SOC COE), İmamoğlu ile "tam dayanışma" içersinde olduklarını bildirdi.

Grup, "İmamoğlu ve diğer siyasi figürlerin şüpheli iddialara dayanılarak tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler demokrasiye ve halkın iradesine doğrudan bir saldırıdır. Onların sesi, gözdağı ve tutuklamalarla susturulamaz! Ekrem İmamoğlu ile tam dayanışma!" açıklamasında bulundu.

PES

Avrupa Birliği'ndeki Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının, "Erdoğan'ın, Türkiye'deki demokratik muhalefete ve sivil topluma yönelik kapsamlı bir saldırısı" olduğunu açıkladı.

PES tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 100 kişinin tutuklanmasını kınıyoruz. Bu, Erdoğan'ın Türkiye'deki demokratik muhalefete ve sivil topluma yönelik kapsamlı bir saldırısıdır. CHP'nin, Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve Erdoğan rejimi tarafından hedef alınanların yanındayız" denildi.

EDP

Avrupa Birliği'ndeki Avrupa Demokratik Partisi/Avrupa Demokratları (EDP), İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik, "Avrupa'nın sessiz kalmayacağını" yazdı.

EDP, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve muhalefet lideri İmamoğlu'nun merkezinin polis tarafından basılması, tüm yardımcıları dahil 100 kişinin gözaltına alınması ve gazetecilerin tutuklanması, Erdoğan'ın muhalefete yönelik baskılarında tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. İmamoğlu anketlerde önde giderken, bu Türkiye'nin zaten kırılgan olan demokrasisine yönelik bir saldırıdan başka bir şey değildir. Sosyal medyanın engellenmesi, metro istasyonlarının kapatılması ve protestoların bastırılması otoriter rejimlerin taktikleridir. Avrupa sessiz kalamaz. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü pazarlık konusu yapılamaz" ifadelerine yer verdi.