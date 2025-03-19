Ekrem İmamoğlu'na destek eylemi yapan üniversite öğrencilerine polis şiddeti!

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler; dün akşam saatlerinde diploması iptal edilen, sabah da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı. Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nden öğrenciler de katıldı. Polis, öğrencilere çok sert şekilde müdahale etti.

Ekrem İmamoğlu'na destek eylemi yapan üniversite öğrencilerine polis şiddeti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:43

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 'İMAMOĞLU' EYLEMİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara ve gözaltılara tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı.

Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nden öğrenciler de katıldı.

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı.

POLİS BARİKAT KURDU!

Yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.

Öğrenciler, 'Aç aç barikatı aç' sloganları attı.

Hergele Postası'nın sosyal medyadan paylaştığı videolarda kalabalık dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERE POLİS ŞİDDETİ!

Polis, toplanan öğrencilere çok sert şekilde müdahale etti. Çok sayıda öğrenci darbedildi ve yerlerde sürüklendi.

TÜM ENGELLERE RAĞMEN ÖĞRENCİLER BARİKATI AŞTI

Polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan öğrenciler, tüm engellere rağmen polis barikarını aştı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi

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