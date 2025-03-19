İmamoğlu'ndan gözaltında ilk mesaj: 'Milletimiz gerekli cevabı verecek'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından ''Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!' mesajını paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra X hesabından paylaşımda bulundu.
''Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!'' mesajıyla yapılan paylaşımda İmamoğlu'nun kağıda yazdığı nota verildi.
''MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR''
Yazılan notta imamoğlu şu ifadeleri kullandı:
''Yapılan yalanlara, kumpaslara tuzakalara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir.
Önce Allah'a sonra milletimize emanetim... Saygılarımla.''
Önce Allah’a sonra milletimize emanetim! pic.twitter.com/tYfqrPedaw— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb
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