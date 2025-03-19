İmamoğlu'ndan gözaltında ilk mesaj: 'Milletimiz gerekli cevabı verecek'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından ''Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!' mesajını paylaştı.

İmamoğlu'ndan gözaltında ilk mesaj: 'Milletimiz gerekli cevabı verecek'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra X hesabından paylaşımda bulundu. 

''Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!'' mesajıyla yapılan paylaşımda İmamoğlu'nun kağıda yazdığı nota verildi. 

''MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR''

Yazılan notta imamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Yapılan yalanlara, kumpaslara tuzakalara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir.

Önce Allah'a sonra milletimize emanetim... Saygılarımla.''

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb

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