İmamoğlu'nun gözaltına alınması, New York'ta protesto edildi

Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:24

Güncelleme: 20.03.2025 - 13:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve bazı İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi ABD’de büyük yankı uyandırdı.

ABDPost'un aktardığına göre, New York’un ünlü Union Square Parkı'nda, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen Türk vatandaşları, “Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz” diyerek demokrasi ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

Protestocular, “İmamoğlu’nun ve diğer haksız yere gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” şeklinde sloganlar attı.

Protestolar sırasında, katılımcılar, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardında “kumpas” olduğuna ve bu tür haksızlıkların normalleştirilmesine karşı durduklarına dikkat çektiler.

“Bunları kabul etmiyoruz ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diyen protestocular, Türkiye’deki demokratik hakların giderek daha fazla kısıtlandığını savundular.

Protestoların devam etmesi adına yeniden bir araya gelme kararı alındığı duyuruldu.

Protestoya katılanlar, bu akşam yapılacak gösterinin daha büyük bir katılım ile gerçekleşeceğini belirttiler.