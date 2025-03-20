İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif: 'Burayı 1 hafta İBB’ye verin'
CHP'li Gökhan Günaydın, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Emniyet'teki son durumunu anlattı. Günaydın, "Ekrem Bey, emniyette herkesin gönlünü kazanmış" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
"EMNİYETTE HERKESİN GÖNLÜNÜ KAZANMIŞ"
Sözcü TV'de konuşan Günaydın, "Ekrem Bey, Emniyet'te herkesin gönlünü kazanmış" dedi.
"BURAYI 1 HAFTA İBB'YE VERİN"
İmamoğlu'nun espriler yaptığını belirten Günaydın, "Hatta şunu diyormuş, ‘Buranın fiziki koşulları ne kadar kötü, burayı 1 hafta İBB’ye verin de çağdaş, güzel bir Emniyet Müdürlüğü haline getirelim'" dediğini aktardı.
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