IMF yönetiminden suulsüzlükle suçlanan IMF Başkanına destek

12 Ekim 2021 Salı, 09:41

Ancak Hazine Bakanı Janet Yellen, Georgieva'yı IMF'nin takibini yakından izleyeceğini ve yeni gerçekleri veya bulguları değerlendireceği konusunda uyardı ve IMF'de veri bütünlüğünü ve kredibilitesini güçlendirmek için proaktif adımlar atılması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası'nın bazı faaliyetleri hakkında yürütülen bir incelemede aralarında IMF'nin şu anki başkanının da bulunduğu üst düzey yöneticilerin bazı raporlarda Çin lehine değişiklik yapılması için geçtiğimiz yıllarda çalışanlara baskı yaptığı tespit edilmişti.

İnceleme raporuna göre, 2017-2019 yıllarında Dünya Bankası'nın CEO'su olan Georgieva ve danışmanı Simeon Djankov'un çalışanlara Çin'in 2018 İş Kolaylığı raporundaki verilerinde değişiklik yapmaları ve Çin'in puanlarını artırmaları yönünde baskı uyguladıkları belirtilmişti. Çin'in 2017 Ekim'de yayımlanan "2018 İş Kolaylığı" raporundaki sıralaması, veri metodolojisinde yapılan değişiklerden sonra raporun taslağındaki sıralamasına kıyasla yedi sıra yükselerek 78'e çıkmıştı.

IMF'nin 24 üyeli yönetim kurulu ve Hazine, Georgieva'nın Dünya Bankası CEO'su olarak görev yaptığı dönemdeki adımları üzerine bir haftalık toplantılarının ardından ayrı ayrı uzun açıklamalar yayınladı.

Bulgar bir ekonomist ve gelişmekte olan bir ülkeden IMF'nin başına geçen ilk kişi olan Georgieva, iddiaları şiddetle reddetmişti. Georgieva, kurulun kararını memnuniyetle karşıladı ve üyelerinin kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğu konusunda hemfikir olmasından memnun olduğunu dile getirdi.