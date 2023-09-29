IMF'den Fas'a onay: 1,3 milyar dolarlık kredi desteği

Yayınlanma: 29.09.2023 - 08:17

Güncelleme: 29.09.2023 - 08:17

IMF'den yapılan açıklamada, 18 aylık kredi programının, Fas'ın iklim kırılganlıklarını ele almasına, iklim değişikliğine karşı direncini artırmasına ve karbonsuzlaşma fırsatlarını yakalamasına yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada, desteğin, Faslı yetkililerin doğal felaketlere karşı hazırlıklı olma durumunu güçlendirmesine ve sürdürülebilir kalkınma için finansmanı teşvik etmesine de katkıda bulunacağı ifade edildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelesini desteklemek amacıyla IMF ile Fas'ın bu ay yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kredi için uzlaşmaya vardığını belirtmişti.