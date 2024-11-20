İmran Han'a kefaletle serbest bırakılma kararı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:59

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:59

Dawn gazetesinin haberine göre, mahkeme, yolsuzluk davasından yargılanan Han'ın kefalet talebini görüştü.

İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve bu hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı davada tutuklu bulunan Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Eski Başbakan Han'ın eşi Büşra Bibi, ekimde, hakkındaki yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılması kararının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.

Han ve Bibi, 31 Ocak'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerle ilgili yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmiş ancak nisanda mahkumiyetleri askıya alınmıştı.

Yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilen Han, çeşitli suçlardan yargılandığı davalar sebebiyle 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.