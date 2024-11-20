Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:02

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:02

Bannu Bölge Polisliği yetkililerinden Karim Khan, düzenlenen intihar saldırısına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Bölgedeki bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisinin öldüğünü kaydeden Khan, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin (Pakistan Talibanı) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da BLA'nın saldırıları oluyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.