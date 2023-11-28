İmran Han'ın eski danışmanına asit saldırısı
Pakistan'ın hapisteki eski başbakanı İmran Han'ın eski başdanışmanı, İngiltere'deki evinin önünde asit saldırısına uğradığını söyledi.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eski başdanışmanı Mirza Şehzat Ekber, İngiltere'deki evinin önünde saldırıya uğradığını söyledi. Kendisine asit fırlatıldığını söyleyen Ekber, saldırıda kullanılan kimyasalın gözlerini ıskaladığını ancak vücudunda yaralanmalara neden olduğunu ifade etti.
Eski adı Twitter olan X'te Urduca bir paylaşımda bulunan Ekber, "saldırgan üzerime asit solüsyonu attı ve kaçtı" dedi.
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Ekber, Pakistan'dan kaçtığından beri İngiltere'de çok sayıda tehdit aldığını ve asit saldırısının bu tehditlerin bir parçası olduğunu söyledi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın soruşturulduğu ancak henüz kimsenin tutuklanmadığı belirtildi.
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