Pakistan'dan Gazze çıkışı: Çocukların Holokost'una tanık oluyoruz
Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail’in kuşatma altındaki Gazze’deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna dikkati çekerek, “Gazze’de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı” dedi.
Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Gazze’de İsrail tarafından binlerce çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.
Kakar, İsrail’in kuşatma altındaki Gazze’deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna işaret ederek, “Gazze’de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı” şeklinde konuştu.
Profesyonel bir ordunun savaşta silahsız sivilleri ve çocukları asla hedef almayacağını belirten Kakar, ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer küresel partnerlerle ABD öncülüğündeki Batı ülkelerine aklıselimin hakim olması için baskı kurmaya çalıştığını kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar geliyor!
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Ümit Dikbayır'dan istifa kararı!
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Kurdeleyi jandarma komutanına tutturdular
- Tarkan hastalığını ilk kez açıkladı
- Elazığ'daki ilkokula 'Messi' şoku
- 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt verdi
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı