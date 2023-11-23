Pakistan, BRICS'e resmi başvuru yaptı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:25

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:25

Rus TASS haber ajansına konuşan Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, Pakistan'ın, BRICS gibi önemli bir örgütün parçası olmak istediğini ifade etti.

Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini dile getirerek, İslamabad'a bu konuda destek vermeleri için diğer üye ülkelerle de temas halinde olduklarını kaydetti.

Büyükelçi Cemali, 2024'te, Rusya'nın dönem başkanlığında, ülkesinin, BRICS'e üye olmayı planladığını belirtti.