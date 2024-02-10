İmran Han'ın yapay zeka konuşması: Seçimi kazandık

Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:18

Güncelleme: 10.02.2024 - 09:29

Han'ın X hesabından, cezaevindeki eski Başbakan'ın yapay zekayla oluşturulmuş "seçim zaferi" konuşması paylaşıldı.

PTI tarafından hazırlanan 94 saniyelik görüntüde, Han, "PTI'nın seçimleri kazandığını" ileri sürdü.

Han, halkın kendilerine verdiği desteğe övgüde bulunarak, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri eski Başbakan Navaz Şerif'in, PTI'nın gerisinden gelmesine rağmen "seçim zaferi" konuşmasına tepki gösterdi.

18 Aralık 2023'te de PTI, tutuklu Han'ın yapay zekayla oluşturulan konuşmasını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 243 sandalyenin dağılımını açıkladı.

Paylaşılan verilere göre, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 98, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 69 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 51 sandalye kazandı.

İlk sonuçlara göre, PTI, Ulusal Mecliste PML-N ve PPP'ye göre seçimleri önde götürüyor.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle dün 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.