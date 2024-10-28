İngiliz aktörün kişisel eşyaları açık artırmaya çıkıyor: 'Bu inanılmaz bir koleksiyon...'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 13:00

Ünlü aktör Laurence Olivier'in eşi Dame Joan Plowright, Olivier'in bir filminde Richard III'ü canlandırırken taktığı protez burun da dahil olmak üzere yaklaşık 350 parça kişisel eşyasını açık artırmayla satışa sunacak.

Olivier, ölümünden üç yıl önce, 1986'da yayınlanan On Acting adlı kitabında, protez burundan şöyle bahsetmişti:

“Var olan en kötü şey gibi görünmek istedim.”

Burun, Oliver'in 80. doğum gününde filmin makyaj sanatçılarından birinin hediyesi olduğunu gösteren bir notla birlikte bir kutuda muhafaza ediliyor.

Protez burnun, yaklaşık bin 500 sterline satılacağı tahmin ediliyor.

Müzayedede Olivier'in ödüllü Shakespeare performanslarında kullandığı taç aksesuarları da yer alacak. Olivier, 1983 yılında televizyonda yayınlanan Kral Lear'ı canlandırırken deri ve altın tonlu metal bir taç takmıştı. Bu, Emmy ödülü kazandığı son Shakespeare performansı oldu. Tacın yaklaşık 900 sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Müzayede, Aralık ayında Los Angeles'ta gerçekleşecek ve Julien's Auctions ile klasik film alanında önde gelen otorite TCM arasında yenilenen bir ortaklık aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Koleksiyonun baş uzmanı Giles Moon şunları söyledi:

“Bu inanılmaz bir koleksiyon. Çok fazla hazine var. Bunu halka sunabilmek en büyük zevklerden biri. Büyük ölçüde bilinmediği için büyük bir ilgi olacak, bu da onu daha da heyecan verici kılıyor.”

Müzayedede yer alan diğer eşyalar arasında Olivier'in kırmızı deriden yapılmış, ön yüzünde yaldızla ismi yazılı olan ve silgisi ile kalemini koyduğu kesesi ve üzerinde Richard III yazan altın cep saati de bulunuyor.

Müzayedede, 1948 yapımı Hamlet filmindeki Oscar ödüllü performansıyla aldığı Venedik Bienali Altın Aslan ödülü de yer alacak. Bunun ise yaklaşık 11 bin 500 sterline satılacağı tahmin ediliyor.