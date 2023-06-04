İngiliz asker, kendisiyle yakından fotoğraf çekenleri böyle uzaklaştırdı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 16:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 16:00

İngiltere'de geleneksel kıyafetleriyle nöbet tutan askerlerin videosu sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Turistlerin ziyaretine açılan bölümlerde İngiliz askerle fotoğraf çekilmek isteyen kadın, askerin ittirmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yanına sokulmalarına izin vermeyen asker, bazı yerlerde dirseklerini kaldırarak temas kurulmamasını istedi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bazı kullanıcılar askerin tepkisini haklı bulurken bazı kullanıcılar ise durumu eleştirdi.