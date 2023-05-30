İngiliz gazeteden seçim değerlendirmesi: 'Birlik değil, kutuplaşma zaferi'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:23

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:37

28 Mayıs'ta yapılan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimin ardından The Guardian gazetesi, Erdoğan'ın kazandığı seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Erdoğan'ın "Kazanan sadece biz değiliz, Türkiye kazandı... Demokrasimiz kazandı" sözlerini aktaran The Guardian, "Erdoğan, kampanyası boyunca LGBT bireylere karşı kullandığı kışkırtıcı söylemi ikiye katladı" ifadesinde bulundu.

The Guardian, "Türkiye'deki kadın hakları grupları, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının sonuçlarıyla uğraşacaklar ve parlamentoda artan İslamcı etkiyle mücadele edecekler" değerlendirmesinde bulunurken aynı zamanda "Günah keçisi ilan edilen Suriyeli mülteciler, Erdoğan'ın mültecileri sınır dışı etme sözünü ne zaman yerine getireceğini merak edecekler" dedi.

Türkiye'nin "Derin bir şekilde kutuplaşmış" olduğunu belirten The Guardian, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın sözlerini aktararak "Sayın Erdoğan özgür ama adil olmayan bir seçimle kazandı" ifadesinde bulundu.

The Guardian ayrıca, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, "Türk Lirası'nın değerinde rekor düşüşe sebep oldu" değerlendirmesinde bulundu.