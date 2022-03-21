İngiliz askerlerine “WhatsApp’ınızı silin" uyarısı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiliz askerlerine “WhatsApp’ınızı silin" uyarısı yapıldı.
İngiliz medyası, Rus hackerların saldırı ihtimali karşısında İngiliz ordusunun askerlerine yeni bir emir verdiğini aktardı. Daily Mail’de yer alan haberde Rus hackerların siber saldırı gerçekleştirebileceği belirtilirken, İngiliz askerlerine “WhatsApp’ınızı silin. Rus siber saldırganlar hassas askeri detay ve verilere erişebilir” emrini verdiğini duyurdu.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, bütün askerlere ve personele WhatsApp yasağı geldiği belirtilirken bu uygulamayı kullananlara disiplin cezası verileceği belirtildi.
Daily Mail, İngiliz ordusunda görevli asker ve personellere bu yasağın getirildiğini aktarırken Savunma Bakanlığı’ndan bir belgede de benzer ifadeler yer aldı. Daily Mail’in haberinde, “Savunma Bakanlığı belgesinde yasağın dün gece geldiği ve çok ciddi güvenlik endişeleri olduğu belirtildi” denildi.
Geçen hafta İngiliz medyasında yer alan haberlerde pazar günü Rusya’nın Ukrayna’daki askeri üslere gerçekleştirdiği saldırıyı İngiliz askerlerin telefon hatlarından gelen sinyal aracılığıyla düzenlediği iddia edilmişti.
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