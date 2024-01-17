İngiliz Bakan Cameron'dan temenni: Çatışmanın en kısa sürede sona ermesini istiyoruz

Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:25

Güncelleme: 17.01.2024 - 21:03

Cameron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda konuştu.

Oturumda, Cameron'a, "(Gazze'de) Sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulundunuz ancak acil ateşkes çağrısında bulunmadınız. Bu konuda nerede duruyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bakan Cameron, "Bu çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Uzun bir süre, gereğinden fazla devam etmesini istemiyoruz." yanıtını verdi.

Gazze'ye yardımların girebilmesi ve rehinelerin çıkarılabilmesi için her şeyden önce "acil insani araya" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cameron, "Bence asıl önemli soru, 'Bunu görmek istediğimiz sürdürülebilir ateşkese dönüştürmenin bir yolu var mı?'" ifadesini kullandı.